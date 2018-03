Gemeente rijdt vanaf nu volledig 'groen' 10 maart 2018

02u53 0 Aalter De gemeente Aalter heeft de dertien laatste wagens van haar wagenpark vervangen door milieuvriendelijke modellen, en heeft nu geen enkele wagen meer die op diesel of benzine rijdt.

Windmolens wil De Crem niet in zijn gemeente zien draaien, maar de gemeente Aalter neemt wel andere maatregelen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Gisteren werden maar liefst dertien energiezuinige en milieuvriendelijke wagens in gebruik genomen. Het gaat om drie volledig elektrische wagens, hybridewagens en wagens en bestelwagens op aardgas. "Het volledige wagenpark van de gemeente is met deze omschakeling milieuvriendelijk. Geen enkele wagen rijdt nu nog op benzine of diesel", zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). "Als gemeente moet je een voorbeeld stellen, en de burger aanmoedigen om ook voor duurzame mobiliteit te kiezen. Ja, deze wagens zijn iets duurder dan de gewone wagens. De maandelijkse leasingprijs voor deze dertien nieuwe wagens is ongeveer 1.000 euro duurder dan voor het vorige wagenpark. Maar je verdient dat ook terug door minder verbruikskosten en de vrijstelling op verkeersbelasting.





In de nieuwe ondergrondse parking die nu aan de Boomgaardstraat zullen ook verschillende oplaadpunten komen, zodat eigenaars van elektrische wagens daar kunnen 'bijtanken'. (JSA)