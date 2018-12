Gemeente neemt bomen over Joeri Seymortier

12 december 2018

08u55 0 Aalter De gemeente Aalter neemt de bomen over langs de buurtwegen Hooggoed, Stratem, Vijfringenstraat en Hageland.

De bomen zijn nu nog in handen van het Agentschap voor Natuur en Bos, maar de gemeente Aalter gaat ze overnemen. Niet naar de zin van Groen Aalter. “We zien de meerwaarde hiervan totaal niet in”, zegt Piet Smessaert (Groen). “Het onderhoud van de bomen gaat de gemeente geld kosten, en ‘Natuur en Bos’ is de absolute specialist ter zake.”

Volgens waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) is dit een logische gang van zaken. “Het gaat om bomen die langs de openbare weg staan. Het is dan ook beter dat die bomen in gemeentelijke handen komen”, zegt burgemeester Hoste nog.