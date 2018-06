Gemeente haalt skatetoestel weg 29 juni 2018

De gemeentediensten van Aalter hebben een skatetoestel weggehaald op het skatepark. Op sociale media is daar wat commotie rond ontstaan, maar de gemeente zegt het te doen omdat de veiligheid in het gedrang kwam. "Onze dienst risicobeheer had gezien dat enkele skaters een skatetoestel omgebouwd hadden met werfhekken van de werf E40", zegt schepen van Jeugd Bieke De Neve (CD&V). "Misschien wel spectaculair, maar zeker niet veilig. Omdat veiligheid prioritair is, werd onmiddellijk opdracht gegeven om dit te verwijderen. Er zullen binnenkort in overleg met de skaters nieuwe toestellen aangekocht worden." (JSA)