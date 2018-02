Gemeente groeit (ook zonder fusie) 22 februari 2018

Ook zonder de geplande fusie met Knesselare blijft Aalter groeien. Een jaar geleden waren er 20.208 inwoners en nu zijn dat er 20.543.





Met 335 extra inwoners in een jaar tijd, groeit Aalter sterk. De uitbouw van de stationswijk is daar niet vreemd aan. "Sinds 2007 kennen wij als gemeente al ieder jaar een mooie groei", zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). "Er overleden vorig jaar nochtans meer Aalternaren dan dat er geboren werden. We hadden 179 geboorten, waarvan 87 meisjes en 92 jongetjes. Er overleden jammer genoeg ook 193 Aalternaren. De stijging in de bevolking is dus vooral te danken aan het feit dat mensen van buiten Aalter er voor gekozen hebben om naar Aalter te komen wonen. De kernen van Aalter-centrum, Maria-Aalter en Lotenhulle zijn gegroeid. In Bellem en Poeke is er een kleine daling, en Aalter-Brug blijft zo goed als gelijk. Aalter telt trouwens 95 vrouwen meer dan mannen."





Aalter-centrum is de grootste kern met nu 12.145 inwoners. Lotenhulle staat op twee met 2.573 inwoners. Bellem heeft er 2.290 en dat zijn er 33 minder dan vorig jaar. Maria-Aalter wipt weer over de kaap van 2.000 inwoners en heeft er nu 2.008. Aalter-Brug blijft op 993 en Poeke heeft 534 inwoners. (JSA)