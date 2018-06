Gemeente blijft groeien 04 juni 2018

De gemeente Aalter blijft groeien en telt momenteel 20.601 inwoners. "Aalter-centrum blijft natuurlijk de grootste kern, met nu 12.195 inwoners", zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). "Lotenhulle staat op twee met 2.588 inwoners, gevolgd door Bellem met 2.286 inwoners. In Maria-Aalter wonen er vandaag 1.989 inwoners. Aalter-Brug is een woonkern met vandaag 1.007 inwoners. In ons kasteeldorp Poeke tenslotte wonen 536 mensen." Op 1 januari 2019 zal Aalter pas echt groeien. Dan komen er door de fusie met Knesselare in één ruk 8.400 Aalternaren bij. (JSA)