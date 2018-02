Geluidsschermen langs E40 en N44 07 februari 2018

De geluidswerende schermen langsheen de E40 in Aalter worden midden volgend jaar geplaatst. Dat kreeg Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) te horen van Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).





Nog dit voorjaar wordt een studieopdracht gelanceerd voor de opmaak van een ontwerp van de geluidswerende schermen, die de woningen in de woonwijken Loveld en Beukenpark van de E40 moeten beschermen. Ook voor de woning langs de N44 wordt een ontwerp voorzien. Dat is goed voor onder andere de Bierweg, Bergstraat, Sint-Maria-Aalterstraat en Fatimastraat.





"De schermen langs de E40 komen er vanaf midden 2019, nadat de aanleg van het nieuw afrittencomplex voltooid is", zegt De Meyer. "In een volgende fase zullen de schermen langsheen de N44 Knokkeweg gebouwd worden." (JSA)