Geen tijd in middagpauze? Traiteur springt op bakfiets en levert aan bedrijven Joeri Seymortier

15 november 2018

12u00 0 Aalter Traiteurzaak Eetalage uit de Brouwerijstraat in Aalter levert vanaf nu lunchboxen aan bedrijven. Net zoals in hun keuken doen ze dat liefst ambachtelijk: met de bakfiets, dus.

Eetalage is de traiteurzaak die aan restaurant ’t Vijfde Seizoen gelinkt is. “Elke week stellen we een andere lunchbox samen”, zegt Jeroen Poppe. “Voor 14,90 euro krijg je een soepje, hoofdgerecht en een dessert. Allemaal klaargemaakt met kraakverse producten. Maar we beseffen dat bedrijven vaak de tijd niet hebben om dat in een korte middagpauze hier te komen afhalen. Daarom leveren we binnen een straal van zeven kilometer graag zelf aan het bedrijf. Als het niet te ver is en even kan, doen we dat zelfs met onze bakfiets. We hebben ook nog een lijst met andere gerechten, die we vanaf nu bij bedrijven graag gaan leveren. Leuk om tijdens vergaderingen eens iets anders te kunnen serveren, dan het zoveelste broodje.”

Bestellen: info@eetalage.be of 09/391.96.15. Voor 10.15 uur bestellen is dezelfde middag nog geleverd.