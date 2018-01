Geen lunch meer op zondag, wel ontbijt bij restaurant Lievens 02u41 0 Foto Joeri Seymortier Heidi en Steven Lievens gooien zich volop op het ontbijt. Aalter Restaurant Lievens in de Stationsstraat in Aalter serveert voortaan op zondag geen lunch meer, maar wordt dan een ontbijtzaak.

Op weekdagen en op zaterdag kan je bij Lievens blijven lunchen, maar op zondag gaat de restaurantkeuken dicht. "Op zaterdag en zondag gaan we voluit voor de ontbijtformule", zeggen Steven Lievens en zijn vriendin Heidi. "Van 8.30 tot 12 uur zal je hier kunnen aanschuiven voor een zeer uitgebreid ontbijtbuffet. We hebben ook een bakkerij, dus we hebben alle lekkers uit eerste hand. Het is de bedoeling dat mensen hier komen ontbijten, die willen genieten, en de tijd willen nemen voor een uitgebreid ontbijt. Omdat we denken dat de mensen op zondag graag iets later komen en graag lang blijven zitten, gaan we de restaurantkeuken op zondagmiddag voortaan sluiten. Zo kan iedereen genieten, zonder op de klok te moeten kijken."





Het uitgebreid ontbijtbuffet kost 25 euro. De luxeformule met champagne en American pancakes kost 30 euro. Reservatie gewenst, maar niet verplicht. (JSA)