Geen fietsstraat in Lodorp 26 april 2018

02u48 0

De gemeente Aalter zal Lodorp niet omvormen tot een fietsstraat. In een fietsstraat is de fietser baas en mogen de automobilisten de fietsers niet inhalen. Je mag er ook maximum 30 per uur rijden. Volgens Groen Aalter is Lodorp daar een ideale straat voor. "Lodorp is perfect ingericht en de asverschuivingen hebben een remmend effect voor het verkeer", zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). "Ik fiets er elke dag en heb mij daar nog nooit onveilig gevoeld. De gemeente heeft niet de intentie om iets in Lodorp te veranderen." (JSA)