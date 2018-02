Geen fietspad in Kwadestraat 16 februari 2018

Er komt bij de heraanleg van de Kwadestraat in Aalter geen fietspad. Dat is niet naar de zin van Groen. "De Kwadestraat wordt tot vijf meter breed gemaakt en wordt dus een soort autostrade voor de wagens", zegt Mieke Schauvliege (Groen). "Maar een fietspad komt er niet. De fietsers moeten maar omrijden. De Kwadeweg wordt een sluipweg voor vrachtwagens die van Langevoorde richting Maria-Aalter en verder willen. Er zal ook veel landbouwverkeer passeren. Wie durft daar nog naast fietsen?"





Volgens burgemeester Patrick Hoste (CD&V) is een fietspad daar niet nodig. "Voor fietsers zijn er alternatieve verbindingen genoeg in die buurt. Zou Groen echt willen dat we onteigenen en nog meer verharden, om daar toch maar een fietspad te leggen? En dat terwijl er daar kleine fietsstraatjes genoeg zijn!", zegt burgemeester Hoste. (JSA)