Geen fietsbrug? Dan met bootje 25 juli 2018

Groen Aalter heeft actie gevoerd omdat de nieuwe brug die nu over het kanaal in Aalter gelegd wordt, verboden wordt voor fietsers.





Groen wil dat fietsers ook over de brug kunnen of dat er werk gemaakt wordt van een aparte fietsbrug. Omdat die er vandaag nog niet is, stapten enkele kandidaten van Groen in een bootje om te tonen dat dit de kortste weg is om van Oostmolen-Zuid naar Oostmolen-Noord te raken. "Een fietsbrug zou korte verbindingen creëren tussen Ursel en het bedrijventerrein, het station en de middelbare scholen van Aalter", zegt Mieke Schauvliege (Groen). "Veiliger dan alle fietsers nu langs de Knokkeweg te sturen. De 'overzet' werd in 2008 geschrapt, maar zonder alternatief", aldus Schauvliege. (JSA)