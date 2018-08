Ga als vip naar BinckBank Tour 01 augustus 2018

Wielersupporters die de start van de BinckBank Tour op woensdag 15 augustus in Aalter op een speciale manier willen beleven, kunnen daarvoor ook viptickets bestellen. Voor een brunch in het vipdorp betaal je 75 euro per persoon. Wie de rit tussen Aalter en Antwerpen in een volgwagen wil beleven, betaalt 695 euro voor maximum drie personen.





"Woensdag 15 augustus wordt een feestdag voor Aalter", zegt schepen van Evenementen Dirk De Smul (CD&V). "De Binckbank Tour start die dag in Aalter, voor een rit van 172 kilometer naar Antwerpen. De start wordt rond de middag gegeven en dan volgt een plaatselijke ronde in Aalter, van dertien kilometer. Nadien is er een tussensprint aan het gemeentehuis en dan rijden de renners richting Antwerpen. Iedereen wordt uitgenodigd om in de voormiddag de voorstelling van de renners en de start mee te maken. Helemaal gratis. Wie dat ietsje meer wil, kan ook vip-tickets bestellen."





Info: www.sport.be/binckbanktour. (JSA)