Fusiegemeente start toch zonder De Crem Patrick Hoste krijgt (minstens) vijf maanden verlening Joeri Seymortier

20 november 2018

19u54 2 Aalter De nieuwe fusiegemeente van Aalter en Knesselare zal op 1 januari dan toch starten zonder Pieter De Crem als effectief burgemeester. De Crem zal in mei van volgend jaar niet meer opkomen voor de nationale verkiezingen, maar zal zijn termijn van staatssecretaris in de regering Michel wel uit doen. Aalter start in januari met Patrick Hoste als waarnemend burgemeester.

Pieter De Crem had zich in een debat net voor de gemeenteraadsverkiezingen laten ontvallen dat hij voltijds burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Aalter zou worden, en dat hij dus zou stoppen als staatssecretaris van Buitenlandse Handel. Hij zal ook stoppen, maar wel pas na de verkiezingen van mei volgend jaar.

“Zo snel mogelijk”

Zelf houdt Pieter De Crem het in zijn reactie bij de officiële droge mededeling van zijn partij CD&V. In zijn omgeving is wel te horen dat De Crem zo snel mogelijk effectief de nieuwe burgemeester van Aalter wil worden, maar dat er ook in Brussel eerst nog belangrijke dossiers moeten afgewerkt worden. In mei volgend jaar wordt een nieuwe regering gekozen, en daar zal De Crem zeker niet in zitten. Hij wordt geen Oost-Vlaams lijsttrekker voor de Kamer, en volgens CD&V ook geen lijstduwer om de partij te steunen. Maar wat als de regeringsvorming na de verkiezingen opnieuw heel erg lang duurt, en de regering van lopende zaken nog maandenlang moet aanblijven? Dan zou De Crem noodgedwongen nog een tijdje aan zijn bureau in Brussel gekluisterd kunnen zitten. “Tja…”, is de veelzeggende reactie in zijn dichte omgeving.

Patrick Hoste

De Crem zal op 1 januari ook in de nieuwe fusiegemeente Aalter dus tijdelijk moeten vervangen worden door een waarnemend burgemeester. Nu doet Patrick Hoste dat met brio. Binnen enkele dagen zou De Crem zijn nieuw schepencollege voorstellen. Ook daarin wordt Patrick Hoste eerste schepen. “Ik hoor nu ook dat ik blijkbaar nog een verlening krijg als waarnemend burgemeester”, knipoogt Patrick Hoste. “Het is een uitdaging om de nieuwe fusiegemeente in die functie te mogen opstarten. Natuurlijk zal Pieter De Crem Aalter mee sturen. Dat is trouwens al elf jaar zo: voor grote beslissingen is er altijd overleg. Een sterk team als onze ploeg is het beste wat de nieuwe fusiegemeente kan overkomen”, zegt Patrick Hoste nog.

Sinds 2007

Pieter De Crem zit in de federale regering sinds 2007. Hij was zeven jaar lang was hij minister van Defensie. Sinds 2014 is hij staatssecretaris voor Buitenlandse Handel. Daarvoor was hij ook al parlementslid, waardoor hij ondertussen 25 jaar aan nationale politiek doet. Of hij als groot politicus genoegen zal nemen met enkel de burgemeesterssjerp van Aalter, blijft natuurlijk de vraag. Intimi beweren dat er nog grote professionele uitdagingen op zijn pad zouden kunnen komen.