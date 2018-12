Fusiegemeente Aalter staat op de rails Aalter lanceert nieuw logo en is klaar voor grote overgang Joeri Seymortier

19 december 2018

19u01 0 Aalter Aalter heeft het nieuwe logo voorgesteld, dat overal in de nieuwe fusiegemeente van Aalter en Knesselare te zien zal zijn. Het wordt een grote letter A, waar je met een beetje verbeelding ook nog een letter K in kan vinden. Onder de rode A staat ook de naam Aalter nog eens strak en voluit geschreven. Vrijdag krijgen alle inwoners een fusiekrant vol praktische informatie in de bus.

Weg met de wapenschilden van de oude gemeente Aalter en Knesselare. Vanaf nu moet de strakke rode letter A overal in het straatbeeld verschijnen. “Er zit heel wat symboliek in het nieuwe logo”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “De pijl in het logo verwijst naar het verbindend element. De pijl loopt niet toevallig naar boven. Dat is een verwijzing naar de groei, de toekomst en de evolutie. De kleur rood staat voor levendigheid en dynamiek.”

Meteen werd woensdagavond aan de gevel van het gemeentehuis van Aalter een metershoge banner met het nieuwe logo opgehangen, perfect zichtbaar van op de drukke N44. De komende dagen zal het logo aan alle gemeentelijke gebouwen van Aalter en Knesselare verschijnen, en zullen ook alle vlaggen vervangen worden.

Straatnaamborden

Een ander groot werk wordt het vervangen van honderden straatnaamborden. In Knesselare staan er vandaag witte straatnaamborden met reclame op, en die verdwijnen allemaal. Het worden de blauwe straatnaamborden, die ook in Aalter al te zien zijn. In Knesselare is men nu al bezig met het vervangen van de straatnaamborden. In de oude gemeente Aalter gebeurt dat vanaf 7 januari, en enkel voor de straten die een nieuwe naam krijgen, of borden die verouderd en kapot zijn.

Adres wijzigen

Voor burgers die in een straat wonen waar de straatnaam niet verandert, is er weinig aan de hand. Krijg je wel een nieuw adres, dan moet je als burger je elektronische identiteitskaart laten aanpassen. In Aalter moet dat enkel voor de straten die van naam veranderen. De inwoners van Knesselare en Ursel moeten hun identiteitskaart wel allemaal laten aanpassen. Zij zullen daarvoor binnen enkele weken een oproepingsbrief in de bus krijgen. Het aanpassen kan zowel in het gemeentehuis van Aalter als Knesselare, en kan eigenlijk het hele jaar 2019. Ten laatste op 31 december volgend jaar moet je identiteitskaart wel aangepast zijn. “We zorgen ook voor een tegemoetkoming bij adreswijzigingen”, zegt De Crem. “Inwoners en bedrijven die een ander adres krijgen, ontvangen van ons een Aalterbon. Particulieren krijgen 50 euro aan bonnen, en bedrijven 100 euro. Met die bonnen kan je shoppen bij meer dan honderd deelnemende handelaars in de gemeente.”

Vrijdag valt in heel Aalter en Knesselare een grote fusiekrant in de bus. Een bewaarnummer met twaalf pagina’s praktische informatie over de nieuwe fusiegemeente.