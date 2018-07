Fusie politiezones wordt uitgesteld 10 juli 2018

De fusie van de polities van Aalter, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot en Zomergem tot één politiezone wordt uitgesteld.





Door de gemeentefusies verandert er ook iets in politieland. Nevele kiest er voor om aan te sluiten bij de politie van Deinze, en daardoor werd de politiezone van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem te klein om zelfstandig verder te gaan. Die politiezone zou samensmelten met die van Aalter en Knesselare. Dat werd al overal goedgekeurd en zou op 1 januari van start gaan, maar de fusie wordt nu uitgesteld.





"Er zijn nog te veel administratieve voorbereidingen nodig om de fusie op 1 januari effectief in gang te laten gaan", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) van Aalter. "We willen niet beginnen als we de operationele werking niet 100 procent kunnen garanderen. Volgende week zijn alle burgemeesters ook uitgenodigd bij de gouverneur om over de toekomst van de politiezones te praten. Of ze nog groter zullen moeten worden? Die kans zit er dik in. Dus is het nu te gek om voluit voor onze fusie te gaan, als het binnenkort weer moet veranderen." (JSA)