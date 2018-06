Fusie doet koppen rollen CD&V MAAKT LIJST BEKEND, VIER SCHEPENEN STOPPEN MET POLITIEK JOERI SEYMORTIER

25 juni 2018

02u25 0 Aalter De fusie tussen Aalter en Knesselare doet koppen rollen. Twee schepenen uit Aalter en twee schepenen uit Knesselare staan in oktober niet meer op de lijst en stoppen eind dit jaar definitief met politiek. Pieter De Crem heeft zijn lijst klaar en selecteerde veertien vrouwen en vijftien mannen voor de kiesstrijd.

In Aalter stoppen de schepenen Bieke De Neve en Martine Bergez. In Knesselare stoppen de schepenen Fons De Neve en Sabine Van Wonterghem. Dat burgemeester Erné De Blaere van Knesselare niet meer zou deelnemen aan de verkiezingen, werd eerder al bekend gemaakt. Hij wordt op de lijst wel opgevolgd door zijn zoon Kristof De Blaere.





"In Aalter en Knesselare hebben we vandaag 44 gemeenteraadsleden en dat worden er na de fusie 29", legt kopman Pieter De Crem uit. "Die lijst maken was dus echt niet gemakkelijk. Vier schepenen hebben zelf gezegd te willen stoppen met politiek. Er is geen 'nacht van de lange messen' nodig geweest, en de lijst is spontaan gegroeid. Een mix uit de acht deelgemeenten, een mix van leeftijden uit alle lagen van de bevolking en een zichtbare vertegenwoordiging van onze vrienden van de N-VA."





Pieter De Crem staat bovenaan de kartellijst van CD&V en N-VA in de nieuwe fusiegemeente Aalter. Knesselaars schepen Herlinde Trenson staat op twee. Waarnemend burgemeester Patrick Hoste van Aalter krijgt de derde plaats. Op vier staat Kris Ally, de voorzitter van de gemeenteraad van Knesselare. De plaatsen vijf en zes zijn voor de kopstukken van N-VA: voorzitter Sofie Vermeersch en huidig OCMW-voorzitter in Aalter Luc De Meyer. Op plaats zeven staat Aalters schepen Dirk De Smul en op acht de Knesselaarse schepen Hedeli Sassi. Plaats negen is voor een jonge Aalterse nieuwkomer: Mathias Van De Walle. Tien is voor Marieke Wulleman, elf voor Magda Boone, twaalf Lesley De Neve en dertien Steven De Vliegere. De plaatsen veertien en vijftien zijn de onderste van de eerste kolom op de kiesbrief en die gaan naar de Aalterse schepenen Patrick Verwilst en Philippe Verleyen.





Zichtbare plaatsen voor N-VA

De plaatsen zestien tot 21 gaan naar de N-VA. Zichtbare plaatsen, want het is het bovenste blok van de tweede kolom op het kiesscherm. Helemaal bovenaan staat Michaël Ally, met zijn 19 jaar meteen ook de jongste kandidaat. Na hem komen de N-VA'ers Carine Goemaere, Jelle Tillieu, Christophe Mouton, Nele Vandenbussche en Krista Lanoo. Op plaatse 22 en 23 staan weer twee CD&V-raadsleden uit Aalter: Magda De Baets en Christine Martens.





De plaatsen 24 tot 29 zijn tenslotte nog een volledig blok Knesselare met Maud De Decker, Iris Desmet, Cindy Moerman, Marleen Van Wassenhove, Kristof De Blaere en lijstduwer Johan Van Den Kerchove.