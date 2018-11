Fusie Aalter-Knesselare: “Nog 30 pagina’s vol beslissingen die dringend genomen moeten worden” Joeri Seymortier

20 november 2018

11u47 0 Aalter Geraakt de fusie tussen Aalter en Knesselare tegen 1 januari administratief voorbereid? Dat vraagt Groen zich af nu ze een verslag onder ogen kregen waarin een lijst van dertig pagina’s staat met acties die nog uitgevoerd moeten worden.

“Dertig pagina’s vol openstaande acties, waarvan er veel zelfs nog moeten opgestart worden. Is er iemand die deze nota leest zonder ongerust te worden?”, vraagt Seppe Santens (Groen) zich af. “Het gaat onder andere over het bestellen van nieuwe straatnaamborden, het afstemmen tussen beide gemeenten van erkenningen en subsidiëring van verenigingen, de keuze van een uniform systeem voor de meldingen van burgers, en zelfs het zoeken naar een telefonieoplossing zodat elke burger de juiste dienst kan bereiken. Verder nog een waslijst praktische zaken voor de interne werking van het gemeentebestuur. Maar wel allemaal zaken die tegen 1 januari geregeld moeten zijn, of de nieuwe fusiegemeente maakt een valse start. Natuurlijk is een fusie een pak werk, en voor veel zaken zal er hopelijk een logische uitleg zijn. Maar zoals wel vaker in Aalter, krijgen wij als oppositie geen letter uitleg. Dat is opnieuw beneden alle peil.”

Geen paniek

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) maakt zich alvast geen zorgen. “De belangrijkste voltooide actie was die bij het sluiten van de stembusgang op 14 oktober: het signaal dat de burger achter deze fusie staat”, zegt Pieter De Crem. “Op 2 januari volgend jaar zal de nieuwe gemeente een beleidsplan hebben, met een pak interessante voorstellen. Dat Groen er niet gerust in is? De burgers zijn in ieder geval gerust in de fusie, en dat is voor ons het belangrijkste”, zegt De Crem nog.