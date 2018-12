Frontman Open Vld Plus reageert op heisa binnen partij: “Zoveelste blaam voor de Aalterse politiek” Joeri Seymortier

19 december 2018

11u55 0 Aalter Vic De Jaegher, frontman van Open Vld Plus Aalter, reageert scherp op het nieuws dat Mieke Vertriest de partij verlaat en als onafhankelijke naar de gemeenteraad gaat.

Volgens hem gaat het om een ruzie tussen twee plus-kandidaten, maar wordt Open Vld wel meegesleurd in het negatieve verhaal. “Het voltallige bestuur en ikzelf zijn verbolgen over het nieuws dat Mieke Vertriest onafhankelijk zal zetelen”, zegt Vic De Jaegher. “Wij wisten dat er tussen twee plus-kandidaten onenigheid was omtrent wie wat zou betalen voor de campagne. Natuurlijk werden er vooraf afspraken gemaakt tussen de drie lijsttrekkers over een verdeling van de kosten. Logisch toch? Na de overstap van Sofie Vermeersch van N-VA naar CD&V is dit een zoveelste blaam voor de Aalterse politiek en het geloof er in. Jammer dat men eerst op andermans kosten een zetel verwerft, en dan er uit stapt als onafhankelijke. Open Vld Aalter zal in ieder geval blijven luisteren naar de burger, om een kritische blauwe oppositie te voeren. Dat zal dan gebeuren via mij als gemeenteraadslid.”