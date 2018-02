Frontman blijft na 25 jaar op post DE CREM MOET CD&V, N-VA, AALTER ÉN KNESSELARE OP ÉÉN LIJST KRIJGEN JOERI SEYMORTIER

24 februari 2018

02u50 0 Aalter Pieter De Crem (55) is officieel voorgedragen als lijsttrekker voor de kartellijst CD&V/N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen van de fusie Aalter-Knesselare. Voor hem de vijfde gemeenteraadsverkiezingen, maar niet de gemakkelijkste. De Crem heeft op zijn lijst nog 28 plaatsen te verdelen, maar moet die verdelen tussen CD&V, N-VA, Aalter én Knesselare. Hij moet vier lijsten in één proberen te murwen. Er zal dus niet voor iedereen plaats zijn.

Pieter De Crem (CD&V) zegt het nu voor het eerst luidop: hij wordt lijsttrekker en dus ook kandidaat-burgemeester van de nieuwe fusiegemeente tussen Aalter en Knesselare. Deze week hebben de verschillende partijbesturen zijn kandidatuur unaniem en met groot handgeklap goedgekeurd. "Ja, ik wil volgend jaar graag de burgemeester worden van de nieuwe gemeente Aalter, die dan een kleine 30.000 inwoners zal tellen", zegt Pieter De Crem. "Mijn doel is de leiding van de nieuwe fusiegemeente effectief op te nemen. Die schaalvergroting is nodig om als gemeente een rol te blijven spelen. Hoe ik mijn kansen inschat nu de inwoners van Knesselare ook op mij kunnen stemmen? Dat is natuurlijk een onbekende factor. De fusie tussen Aalter en Knesselare is de meest natuurlijke fusie die mogelijk is. De inwoners van Aalter en Knesselare mogen zich daar over uitspreken. Wij willen in ieder geval in de nieuwe gemeente gaan voor historisch lage gemeentebelastingen van 5,9 procent, een gratis containerpark, een lage werkloosheid, veel jobs, veiligheid en veel mogelijkheden qua vrije tijd."





De Crem heeft enkele moeilijke maanden voor de boeg, want hij moet nu de lijst samenstellen. Onder hem zijn er nog 28 plaatsen te verdelen. Met de huidige toppers van Aalter en Knesselare kan hij zo al een lijst vullen. Maar er moet natuurlijk ook plaats zijn voor nieuwkomers. Gaan er dan koppen rollen? "We gaan met iedereen een gesprek aangaan om te zien hoe zij zelf de toekomst zien", zegt De Crem. "Dat ik vier lijsten in één moet duwen, vind ik niet. CD&V en N-VA zijn in Aalter al lang versmolten tot één goed draaiende machine. We zullen gaan voor een mix van de verschillende leefkernen, en voor een mix van vertrouwde gezichten en ook nieuwkomers. Ik heb altijd voor verjonging en vernieuwing gezorgd en wil dat ook deze keer doen. Alleen zo bereid je de toekomst goed voor."





Nieuwigheid: fusie

Voor Pieter De Crem worden het zijn vijfde gemeenteraadsverkiezingen. "En elk van de verkiezingen was totaal anders", vindt de man. "In 1994 begon ik helemaal uit het niets. In 2000 was ik uittredend burgemeester en ondertussen ook al parlementslid. In 2006 waren het de verkiezingen van iedereen tegen De Crem. De oppositie had zich gebundeld in Open, maar dat verhaal was even snel weer gesloten. In 2012 trok ik naar de kiezer toen ik ook Minister van Defensie was. En nu is er de nieuwigheid van de fusie met Knesselare. Een kwarteeuw gemeentepolitiek voor mij, maar elk verhaal is altijd weer anders", zegt De Crem.