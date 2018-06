Fotograaf exposeert in aula 19 juni 2018

Kunstfotograaf Karel Mus uit Aalter geeft op vrijdagavond 22 juni een tentoonstelling op een bijzondere locatie. Hij toont zijn beelden in de aula van uitvaartcentrum Van Parijs-Coddens in de Stationsstraat 234 in Aalter. "Vrijdag is het avondshopping en dus veel volk op de baan", zegt Filip Van Parijs. "Karel Mus is een Aalters fotograaf en viel al verschillende keren in de prijzen. Karel slaagt er in om schoonheid te tonen in rustige en verstilde beelden. Past perfect in onze aula."





Info: www.karelmus.com. (JSA)