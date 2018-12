Flitscamera’s zijn geplaatst (maar boetes volgen pas vanaf februari) Joeri Seymortier

26 december 2018

13u53 0 Aalter Op verschillende plaatsen in Aalter zijn de nieuwe ANPR-camera’s geplaatst. Maar boetes volgen pas vanaf februari volgend jaar.

Aalter krijgt ANPR-camera’s op een vijftal verschillende plaatsen in de gemeente. Onder andere in de Weibroekdreef in Aalter en op het dorp van Bellem zijn de camera’s ondertussen geplaatst. Bedoeling is om snelheidsduivels te vatten, maar ook om via nummerplaatherkenning chauffeurs met minder goede bedoelingen te scannen en uit het verkeer te kunnen halen.

Groen Aalter ziet de camera’s ook opduiken en wil weten vanaf wanneer er effectief boetes kunnen volgen. “De ANPR-camera’s worden momenteel inderdaad opgehangen”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Eerst gaan we een testfase doen. Wanneer er effectief boetes zullen uitgeschreven worden? Dat zal wellicht pas vanaf midden februari gebeuren. Wat niet wil zeggen dat de snelheidsregels vandaag ook al niet gerespecteerd moeten worden”, zegt De Crem nog.