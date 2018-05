Finalisten Mister Gay bij Radio Max 02 mei 2018

Radio Max uit Aalter kleurt op zaterdag 5 mei roze. Die dag wordt vanaf 14 uur de tweede editie van de Holebi Top 100 uitgezonden. De luisteraars konden de voorbije weken stemmen op hun favoriete nummers.





"Dit wordt een kleurrijk feest voor iedereen", zegt stationmanager Wim Van Geert. "Je kan de honderd leukste roze liedjes zaterdag horen, maar je kan ook komen luisteren en meefeesten in de radiostudio. Daar organiseren we vanaf 14 uur een Max Café. Ook de finalisten van de verkiezing Mister Gay Belgium komen langs. Het wordt dus echt een feestje. De toegang is gratis."





Je vindt de studio van Radio Max in Brug-Zuid 12 in Aalter. Info: www.radiomax.be. (JSA)