Filco schrijft tweede boek 08 juni 2018

Filip Lanckriet uit Aalter-Brug schrijft onder de naam Filco zijn tweede boek: 'Verlies, vanzelfsprekend'. Zijn eerste boek was een levensverhaal en heette 'Mijn Klavertje Vier'. Daarin vertelt de man over zijn vroegere alcoholverslaving en psychologische problemen. "Afgelopen winter mocht ik voor het eerst acteren in de kortfilm 'Shall we play me love'. Het was een enorme ervaring om mee te werken rond een film over psychische kwetsbaarheid. Mijn boek 'Verlies, vanzelfsprekend' is vanaf september te koop in de boekenwinkel, op boekscout. com en op bol.com. Normaal komt in december mijn derde boek uit, 'Innerlijke rust, een menselijke deugd...'." (JSA)