Figuur van de week 12 mei 2018

02u31 0

Onze figuur van de week vierde zijn verjaardag deze week wel op een heel bijzonder manier. Willy Ornelis (90) uit Aalter was te vinden in ... de fitness. Ook op zijn gezegende leeftijd staat de man twee tot drie keer per week op de toestellen. "Sporten is als eten. Dat moet gewoon elke dag. Ik heb een 'kriebelend' lichaam, dus ik moet altijd bewegen en bezig zijn", zegt Willy. Zaakvoerder Jo Van Nevel is trots op zijn oudste klant. "Ongelooflijk hoe die man in form blijft. Of het gevaarlijk is om op die hoge leeftijd nog zo intensief te sporten? Je moet altijd naar je lichaam luisteren. Maar wanneer je doet wat je altijd doet, dan heeft je lichaam daar meestal geen probleem mee."