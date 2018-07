Figuur van de week 14 juli 2018

Misschien hadden we hem ook kunnen nomineren als 'pechvogel van de week', maar daar zouden we Roland Hurtecant uit Aalter oneer mee aandoen. De 79-jarige zag zijn fietsdroom vorige week uiteenspatten na een kwalijke val in Kemerevo in Siberië.





Samen met een Japanner en een Duitser was Hurtecant onderweg van Oostende naar Vladivostok, waar hij op 29 augustus hoopte aan te komen. Het trio was ongeveer halfweg het traject van 12.400 kilometer toen het noodlot toesloeg. "Over de volle breedte van de weg was er een rooster waar mijn voorwiel in blokkeerde. Ik ging over de kop en mag van geluk spreken dat ik zoals steeds mijn helm droeg. In het ziekenhuis bleek mijn schouder gebroken en moest ik noodgedwongen de strijd staken." Of er een nieuwe poging volgt, is niet bekend. Deze week bracht de reisverzekeraar alle papieren in orde om Hurtecant weer thuis te krijgen.