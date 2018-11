Fietspad zo breed dat auto er op kan (en dat doen sommige chauffeurs dan ook) Levensgevaarlijke situaties door ongeduldige chauffeurs Joeri Seymortier

13 november 2018

12u00 0 Aalter Het nieuwe fietspad in de Bellemstraat in Aalter zorgt voor problemen. Het is zo breed dat ook wagens er op kunnen. Op de smalle rijweg kunnen wagens niet kruisen, en daardoor schieten haastige chauffeurs zich soms op het fietspad. “We zoeken naar oplossingen om dat te vermijden”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste.

Het nieuwe fietspad in het deel Bellemstraat tussen de spoorwegtunnel en het kruispunt met de Bellemdorpweg, zorgt voor problemen. Er werd gekozen voor een superbreed fietspad van 2,5 meter om in dat stuk Bellemstraat de absolute voorrang aan de fietsers te geven. Daardoor is de rijweg zelf maar iets breder dan het fietspad, en kunnen wagens elkaar daar zelfs niet kruisen. Dat zorgt zowat elke dag voor gevaarlijke verkeerssituaties.

“Het is zowat het beste fietspad van de hele gemeente, maar we zien daar toch regelmatig levensgevaarlijke situaties”, zegt Piet Smessaert van Groen. “Auto’s kunnen elkaar niet kruisen, dus moet er hoffelijkheid zijn. Bestuurders die vanuit Bellem naar Aalter rijden, moeten wachten op de uitwijkstroken die onderweg voorzien werden. Maar niet iedereen doet dat. Auto’s staan dan bumper tegen bumper, en chauffeurs maken ruzie. Onlangs zagen we zelfs dat een wagen zich gewoon op het fietspad schoot, om de tegenligger te kunnen kruisen. Levensgevaarlijke situaties!”

“Uitleg aub!”

Ook in de buurt kijken ze al niet meer op van de wegpiraten. “Je ziet hier de gekste dingen”, zegt een buurtbewoner. “Ik heb hier al een wagen gezien die vanuit het centrum van Aalter kwam, en gewoon het hele traject over het fietspad naar Bellem reed. Wat zou er gebeurd zijn mochten daar schoolkinderen gefietst hebben? Veel chauffeurs snappen het nieuwe systeem niet, en dat zorgt hier echt alle dagen voor problemen. De situatie is hier enorm veranderd. Eens goed uitleggen in het gemeentelijk infoblad zou geen overbodige luxe zijn”, zegt de buurbewoner.

Meer fatsoen

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) kent de problemen. “We gaan het op één of andere manier fysiek onmogelijk moeten maken dat wagens nog op het fietspad geraken, want er wordt inderdaad misbruik gemaakt”, zegt de burgemeester. “Het concept van de Bellemstraat is in ieder geval meer dan geslaagd. Bedoeling is dat de fietser daar de absolute voorrang krijgt. Wie zich met de wagen tussen Aalter en Bellem wil verplaatsen, doet dat veel beter via de Weibroekdreef of de Oostmolenstraat. Maar we zien dat er sinds de openstelling van de Bellemstraat weer heel veel wagens voor die verbinding kiezen. Soms zonder fatsoen en zonder respect, en dat zorgt dan voor die gevaarlijke situaties. Hoe dan ook: de fietsers heeft en houdt de meeste plaats in dat stuk Bellemstraat. De wagen moet daar wijken”, zegt Hoste nog.