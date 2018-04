Fietspad naar Bellem in de startblokken 17 april 2018

02u36 0

De gemeente Aalter organiseert op donderdag 19 april een infovergadering over de aanleg van een nieuw fietspad tussen Aalter en Bellem.





"Om de route tussen Aalter en Bellem fietsvriendelijker te maken wordt er dit jaar in de Bellemstraat en de Bellemdorpweg een nieuw fietspad aangelegd", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Het nieuwe fietspad start in Bellem aan de Bellemdorpweg, op de kruising met de Moerstraat. Daar komt links en rechts van de weg een fietspad tot aan het voetbalveld. Ter hoogte van het voetbalveld komt een drempel die de snelheid van de wagens zal afremmen. Van het voetbalveld tot aan de Bellemstraat komt een tweerichtingsfietspad, achter de bomenrij. In het deel Bellemstraat tussen de tunnel onder de spoorweg en de Bellemdorpweg, wordt een verhoogd tweerichtingsfietspad van drie meter breed aangelegd."





Ondertussen zijn de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen al gestart. De infovergadering vindt plaats donderdag om 19.30 uur in het auditorium van het gemeentehuis, Europalaan 22. Info: 09/325.22.00. (JSA)