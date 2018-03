Fietspad Mariahovelaan blijft probleem 23 maart 2018

02u47 0

Er komt maar geen structurele oplossing voor het fietspad in de Mariahovelaan in Bellem. Groen Aalter dringt extra aan om met steenslag voor een verbetering te zorgen. "De Mariahovelaan is een beschermde omgeving en we mogen daar amper iets doen", zegt burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Beton of asfalt gieten mag daar niet. Meer dan af en toe oplappen zit er niet in." (JSA)