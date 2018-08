Fietspad Bellemstraat klaar tegen start schooljaar 24 augustus 2018

De aanleg van het nieuwe fietspad tussen Aalter en Bellem zit op kruissnelheid. Het deel in de Bellemstraat zou tegen 1 september gebruiksklaar moeten zijn. "Na het bouwverlof zijn de werken in de Bellemstraat weer gestart", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Het nieuwe fietspad langs de Bellemstraat kan in het begin van het nieuwe schooljaar opnieuw gebruikt worden.





In de Bellemdorpweg zitten de werken momenteel in een ondergrondse fase. Hier wordt nu nog gewerkt aan de nutsleidingen. De bovengrondse werken voor het doortrekken van het nieuwe fietspad starten vanaf oktober." (JSA)