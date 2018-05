Fietser gewond na val 22 mei 2018

In de Pardoenstraat in Westkerke is zaterdag rond 11.45 uur een 51-jarige man uit Aalter lichtgewond geraakt. Hij belandde met z'n fiets in de grasberm en kwam ten val. De ambulance bracht de man over naar het Henri Serruysziekenhuis in Oostende. (SDVO)