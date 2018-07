Fietsen langs kanaal en door Drongengoed 11 juli 2018

Natuurpunt Aalter heeft een nieuwe fietskaart uitgewerkt. 'Fietsen tussen kanaal en bos' is een route van veertig kilometer langs kanaalbermen en door het Drongengoed in Ursel. "De route start aan het station van Aalter", zegt Koen Martens. "Je fietst van het Patersveld in Aalter via het mooie Koningsbos naar het Drongengoedbos. Nadien gaat het door de heide en het open bos van het Maldegemveld naar de bloemrijke kanaalberm in Bellem. Op de routefolder vind je info over de verschillende waardevolle natuur- en bosterreinen. Met deze fietskaart willen we iedereen laten genieten van waardevolle natuurzones in onze regio. Het is ook een pleidooi om de verschillende natuurgebieden verder met elkaar te verbinden door bijvoorbeeld de realisatie van bijkomende dreven."





De routekaart is gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis van Aalter, de bibliotheek van Aalter of bij bestuursleden van Natuurpunt. De routefolder is ook gratis downloadbaar vanaf http://www.npmeetjesland.be/strekdebenen. (JSA)