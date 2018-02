Feestweekend voor KLJ 15 februari 2018

De KLJ van Aalter maakt zich op voor een feestweekend. De jongeren organiseren op vrijdag 16 februari een afterworkparty. Met optredens van The Baseballbats en de lokale coverband Keerekeerweere. Afterparty met dj's Sean en Yarne. Vanaf 18 uur in loods De Baere, Buntelarestraat 2 in Aalter. Gratis toegang.





Op zaterdag 17 februari is er dan de fuif 'Drink for Life', met de dj's Flavour Drop, Fré, Mbas en Bonny. Vanaf 21 uur in dezelfde loods De Baere. Kaarten: 6 euro in voorverkoop en 8 euro aan de deur. Info: www.kljaalter.be. (JSA)