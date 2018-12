Feestdagen op komst: wel markt op 26 december, niet op 2 januari Joeri Seymortier

21 december 2018

09u13 0 Aalter De komende feestdagen hebben in Aalter invloed op de organisatie van de wekelijkse marktdag.

Op woensdag 26 december, de dag na Kerstmis, wordt er in Aalter wel degelijk een wekelijkse markt gehouden. Op woensdag 2 januari 2019, de dag na Nieuwjaar, wordt de wekelijkse markt uitzonderlijk geschrapt. “We hebben een bevraging gehouden bij de marktkramers, en dit is wat ze zelf gekozen hebben”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Op 2 januari willen de marktkramers zelf ook eens van vakantie genieten. Maar op tweede kerstdag wordt het wel gezellig in het centrum van Aalter. Heel veel mensen hebben vakantie, dus we denken dat dit een drukke marktdag kan worden. Goed voor onze horeca, en de andere middenstanders in het centrum.”