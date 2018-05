Feestcomités krijgen 25.000 euro 02 mei 2018

De zes feestcomités in Aalter ontvangen iets meer dan 25.000 euro aan gemeentelijke subsidies, voor de organisatie van kermissen en festiviteiten. Schepen Dirk De Smul (CD&V): "De comités krijgen elk 3.000 euro basissubsidie, met daarbovenop 60 eurocent per inwoner van de deelkern". De eerste kermis dit jaar is weggelegd voor het feestcomité Sint-Maria-Aalter met de Meikermis, van vrijdag 11 mei tot en met maandag 14 mei. Zij krijgen 4.202,40 euro. Het comité Stoasiebuize voor Aalter-centrum klokt af op 5.082,90 euro. In Lotenhulle krijgt vzw Sport & Vermaak 4.507,80 euro voor de voorjaarskermis. Poeke krijgt 3.324,00 euro, het feestcomité van Aalter-Brug 3.597,00 euro en het feestcomité van Bellem 4.377,60 euro. (JSA)