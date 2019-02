Fee Loobuyck (23) probeert het in The Voice: “Veel stress, maar echt genoten van het moment” Joeri Seymortier

14 februari 2019

19u02 0 Aalter Fee Loobuyck (23) uit Knesselare bij Aalter waagt zich vrijdagavond aan een blind audition in The Voice op VTM.

Fee Loobuyck speelde al samen met haar muzikale vrienden uit Knesselare en Maldegem in de groep ‘Below the Birds’, en waagt nu haar kans op televisie. Eén miljoen kijkers zien haar vrijdagavond aan het werk. “Ik heb de voorbije twee jaar de wereld rond gereisd”, vertelt Fee. Ze is net afgestudeerd als sociaal werkster en zoekt volop naar een geschikte job. “Nu ik weer in België ben, is de tijd rijp om deel te nemen aan The Voice. Ik heb elk seizoen gezien, maar ik denk dat ik er nu nog maar klaar voor ben. Ik breng Figures van Jessie Reyez. Ik was heel zenuwachtig voor de opnames, maar ik heb echt wel genoten van mijn moment. Vrijdagavond kijk ik met het gezin en met heel wat vrienden naar de uitzending. Ik ben benieuwd naar de reacties”, zegt Fee nog.