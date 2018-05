Familie De Sutter met 78 familieleden bij elkaar op vijfjaarlijkse reünie 15 mei 2018

De familie De Sutter heeft een grote reünie gehouden in feestzaal 't Biezemhof in Aalter. Er kwamen 78 familieleden meefeesten. "Allemaal afstammelingen van Symoen De Sutter, die in 1600 geboren werd in Lembeke", zegt Stefan De Sutter. "Het was de zevende reünie van onze familie, die traditioneel om de vijf jaar gehouden wordt. Het was wijlen veearts Daniël De Sutter uit Eeklo die in 1972 de eerste opzoekingen begon, en in 1978 het eerste stamboek publiceerde. Ondertussen zijn we al toe aan de derde versie van het boek met daarin een korte beschrijving van zo'n 2.000 De Sutter's. Zoals dit bij heel wat families het geval was, emigreerden ook een aantal familieleden naar de Verenigde Staten. Zij vestigden zich in Minnesota, Illinois en Indiana."





(JSA)