Expo ’75 jaar bevrijding Poolse militairen’ komt deze zomer naar Aalter Joeri Seymortier

30 maart 2019

10u45 0 Aalter Vanaf april trekt de tentoonstelling ’75 jaar bevrijding Poolse militairen’ door Vlaanderen. Ook in Aalter wordt een stop voorzien.

Op 6 september 1944 stonden de Poolse pantserwagens van de legendarische generaal Stanisław Maczek aan de grens van de lage landen. Die bevrijding is bijna 75 jaar geleden en dat wordt herdacht met een reizende tentoonstelling. “De inspanningen en opofferingen van de Poolse soldaten gedurende Wereldoorlog II worden vaak jammerlijk vergeten”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). “Nochtans hebben meer dan tienduizend soldaten zich ingezet voor de bevrijding van een dertigtal Vlaamse steden en gemeenten. Dit ging vaak gepaard met bloedige confrontaties met de bezetter. Met de expo ‘Armoured wings’ of ‘Gepantserde Vleugels’ brengen we hulde aan deze helden.”

De expo start op 20 april in het stadhuis van Poperinge, en trekt nadien naar Roeselare. Van 29 juni tot 28 juli zal de tentoonstelling te zien zijn in het gemeentehuis van Aalter.