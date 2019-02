Exclusieve Porsche blijft in Oldtimerfarm: televisie-bod van 80.000 euro niet hoog genoeg Joeri Seymortier

19 februari 2019

Aalter Xavier Molenaar uit Lotenhulle bij Aalter heeft maandagavond zijn exclusieve sportwagen niet kunnen verkopen in 'Stukken van Mensen' op VIER.

De man achter de Oldtimerfarm bood een bruinrode exclusieve Porsche 911 Targa uit 1971 aan. De wagen van bijna vijftig jaar oud is al die tijd blijven rijden, en is het absolute paradepaardje uit zijn collectie. Molenaar wou eigenlijk 120.000 euro krijgen voor zijn sportwagen, maar al snel bleek dat de experten dat bedrag niet wilden geven. De Aalternaar wou nog afzakken naar 90.000 tot 95.000 euro, maar ook dan kwam er geen deal uit de bus. Het hoogste bod was 80.000 euro, en voor die prijs wou Xavier Molenaar zijn wagen niet verkopen.

“De Porsche blijft dus nog een tijdje in de Oldtimerfarm staan”, zegt Xavier Molenaar. “In de winter rijd ik er niet veel mee, omdat het strooizout op de baan echt slecht is. Maar de wagen staat wel al weer klaar voor de eerste lenteritten.”