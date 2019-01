Ex-verslaafden delen ervaringen rond alcohol op het werk Joeri Seymortier

21 januari 2019

11u11 0 Aalter Drugpunt Smak uit Aalter organiseert op vrijdag 25 januari een informatiemoment rond de problematiek van alcohol op het werk.

De problematiek van alcoholmisbruik op het werk is nog altijd een taboe, maar zorgt in heel wat bedrijven voor problemen. Drugpunt Smak uit Aalter trekt op vrijdag 25 januari om 17 uur naar de ontmoetingszaal achter de kerk van Aalter-Brug voor een sensibiliseringsmoment. Samen met enkele ervaringsdeskundigen worden bedrijven en medewerkers ondergedompeld in de problematiek. Mensen die zelf tegen alcohol gevochten hebben, nemen het woord.

De infoavond ‘Alcohol werkt niet mee’ is gratis, en voor iedereen toegankelijk. Info: www.aalter.be/alcohol.