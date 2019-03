Erfgoed Aalter: nieuwe vereniging voor fusiegemeente Joeri Seymortier

04 maart 2019

15u37 0 Aalter De nieuwe fusiegemeente Aalter heeft een nieuwe vereniging: Erfgoed Aalter.

De Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete uit Aalter was na 41 jaar toe aan een nieuwe aanpak. De fusie van Aalter met Knesselare-Ursel was voor een ideale kans, omdat het werkgebied meteen ook groter wordt. Het bestuur van Erfgoed Aalter bevat leden uit de vroegere heemkundige kring, bestuursleden die hun sporen reeds hebben verdiend in het verenigingsleven, leden die betrokken waren bij de uitgave van het Dialectwoordenboek Zuid-West-Meetjesland en uit vrijwillige medewerkers met een hart voor het verleden. “Erfgoed Aalter wil het verleden van alle deelgemeenten van de nieuwe fusiegemeente in een rijke waaier aan mogelijke facetten naar het publiek brengen”, klinkt het.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden op erfgoed.aalter@gmail.com.