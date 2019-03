Elke week 80.000 kilo gehakt, 6.000 kilo vol-au-vent, 15.000 kilo ribbetjes en 5.000 kilo puree: Meat&More blijft groeien Vleesgroep opent nieuwe productiehal van 3.600 vierkante meter Joeri Seymortier

21 maart 2019

17u57 2 Aalter Meat&More uit de Groendreef in Aalter heeft donderdagavond een nieuwe productiehal van 3.600 vierkante meter geopend. Nu al ging elke week 400.000 kilogram vlees en andere voeding de deur uit, naar de 170 slagerijen van Buurtslagers en Bon’Ap. Met de uitbreiding moet dat groeien tot 600.000 kilogram lekkernijen per week.

Meat&More heeft 1.300 personeelsleden, waarvan er vandaag meer dan 400 in de hoofdzetel in Aalter werken. Dat moet met de uitbreiding groeien tot 500 personeelsleden. Zaakvoerder Geert Ally kocht de drie bedrijven links van zijn Meat&More op, zodat hij plaats kreeg om zijn plannen uit te vouwen. De voorbije jaren werd maar liefst twaalf miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding van de fabriek. “We hebben een nieuwe productiehal gebouwd, met twee verdiepingen van elk 1.800 vierkante meter”, zegt Geert Ally. “In Aalter maken we alle bereide maaltijden en doen we ook de grove versnijding van het vlees voor onze 170 slagerijen in Vlaanderen. Nu al vertrekken hier elke week 400.000 kilogram producten. Wat dat allemaal is? 80.000 kilogram gehakt, 6.000 kilo vol-au-vent en 5.000 kilogram puree. In het topseizoen van de barbecue zijn dat ook 15.000 kilo ribbetjes en ongeveer 15.000 kilo aardappelsalade. In onze slagerijen worden ook elke week 40.000 belegde broodjes gesmeerd. We draaien echt op volle toeren. Met de nieuwe productiehal in Aalter kunnen we stilaan doorgroeien naar 600.000 kilogram productie per week. Dit jaar openen we vier nieuwe slagerijen: in Oudenaarde, Ninove, Aalst en Lebbeke.”

Minder vlees

Dat Meat&More blijft groeien in een tijd dat iedereen minder vlees eet, is uitzonderlijk. “Effectief: we verkopen de voorbije vijf jaar 25 procent minder vlees”, zegt Geert Ally. “Ik vind het ook helemaal niet erg dat we met z’n allen minder vlees gaan eten. Wij evolueren mee met de markt en zorgen nu ook voor de verse groentjes en de aardappelsalade bij dat lekker stukje vlees. Eet dus gerust iets minder vlees en leg er onze verse groentjes naast.”

Extra personeel

Elk jaar zoekt Meat&More minstens 200 nieuwe personeelsleden. “We zijn een groeiende groep met 1.300 medewerkers, dus dat is niet meer dan normaal. We groeien sowieso met zowat 100 personeelsleden per jaar. Als je rekent dat mensen om de tien jaar een nieuwe uitdaging of een nieuwe job kiezen, dan zitten we ook met een verloop van 130 mensen per jaar. Onze mensen krijgen alle kansen om intern te groeien en te promoveren, maar de dag van vandaag kiezen mensen na een tijd steeds vaker voor een echte carrièreswitch. Dat kan je echt niet tegenhouden”, zegt Geert Ally nog.

Dit weekend worden bij Meat&More in Aalter maar liefst 3.000 genodigden verwacht, die de nieuwe productiehal mogen bezoeken.