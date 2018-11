Eindelijk loon naar werk: Restaurant Woestyne stijgt in Gault&Millau Joeri Seymortier

16u15 0 Aalter Restaurant Woestyne stijgt in de Gault&Millau-gids en krijgt vanaf nu een mooie 14 op 20.

Tim Vervynckt en Angelique Maenhaut werden al twee jaar onderbedeeld bij Gault Millau, en moesten tevreden zijn met een 13 op 20. Te weinig voor de kwaliteit dat het jonge koppel in Woestyne elke dag op het bord tovert. Dit jaar zijn ze de enige stijger in onze regio en krijgen ze 14 op 20. “Groeien en een mooier cijfer krijgen in een belangrijke eetgids is natuurlijk een opsteker”, reageert Tim Vervynckt. “Dit zal misschien nieuwe mensen overtuigen om ons te komen ontdekken. Wij blijven in ieder geval elke dag het beste van onszelf geven.”

Aalter blijft een culinair paradijs waar je onder andere in ’t Vijfde Seizoen (15 op 20), Bacchus (13), Calla’s (13), en Den Duyventooren (12) de voeten onder tafel kan schuiven.