Eerste gastankstation voor wagens in Groendreef 06 april 2018

Aalter heeft gisteren het eerste tankstation geopend waar wagens die op CNG-aardgas rijden kunnen volgetankt worden. Je kan CNG gaan tanken aan het station van Vermeire-Defruyt in de Groendreef, recht tegenover Buurtslagers in Aalter. Aalter was tot nu een blinde vlek wat CNG-tankinstallaties betreft. Je moest al naar Deinze, Eeklo of Tielt om te tanken. De firma Pitpoint heeft de blinde vlek nu ingevuld met het tankstation op het industrieterrein. "Aalter gaat voluit voor propere wagens, dus is een eigen CNG-tankstation een must", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Heel wat van onze gemeentewagens rijden op aardgas. Tot nu moesten we in Eeklo tanken, maar dat was gekkenwerk. Nu kan het in eigen gemeente." (JSA)