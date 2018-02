Eenrichtingsverkeer op deel N44 vanaf morgen 14 februari 2018

De fasewissel aan de werf van de E40 in Aalter zal gebeuren op donderdag 15 februari, om 9 uur 's ochtends. Vanaf dan moet een deel van de N44 op één rijvak.





Vorige week kon je in onze krant al lezen dat de verkeerssituatie rond de werf van het nieuwe afrittencomplex E40 in Aalter deze week zou veranderen. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft nu beslist om dat morgen te doen, op donderdag 15 februari om 9 uur. De wissel gebeurt bewust na de drukke ochtendspits.





Wie van op het oud Rond Punt naar de N44 richting Maldegem moet, zal dat niet meer rechtstreeks kunnen doen. Je zal dan ook richting Maldegem eerst de nieuw aangelegde rotonde moeten oprijden. "Het verkeer op de Knokkeweg (N44) richting Maldegem wordt tijdelijk omgeleid via de nieuwe rotonde, rijdt daar over één rijstrook en moet verderop een doorsteek nemen om weer op het normale vak van de N44 te komen", zegt Sylvie Syryn van Wegen en Verkeer.





(JSA)