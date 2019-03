Eenrichtingsverkeer in Bellemstraat weer van kracht (maar dat heeft nog niet iedereen door) Joeri Seymortier

21 maart 2019

14u56 4 Aalter Het eenrichtingsverkeer in het deel Bellemstraat in Aalter, tussen de Vrijhofstraat en de Molenstraat, is opnieuw van kracht.

In dat deel van de Bellemstraat mag je alleen nog vanuit de richting van Bellem naar het centrum van Aalter rijden. Wie uit de Boomgaardstraat of de Vrijhofstraat komt, mag niet meer richting Bellem rijden. Na de werken in de straat mocht je een tijd lang wel in beide richtingen door, maar nu zijn de verbodsborden opnieuw geplaatst. Niet alle bestuurders hebben dat door en dus rijden nog altijd auto’s in de richting van Bellem. “De borden zijn geplaatst, dus vanaf nu geldt het eenrichtingsverkeer opnieuw”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De voorbije maanden kon je in beide richtingen rijden, omdat er geen verkeersborden stonden. Nu staan die er wel, dus zal de politie ook controles houden.”

Burgemeester Hoste vraagt ook om in de vernieuwde Bellemstraat en Boomgaardstraat vanaf nu reglementair in de parkeervakken te controleren. In de werfzone werd daar zowat overal geparkeerd en werd zelfs op de voetpaden geparkeerd. Zolang het een werfzone was, werd dat door de vingers gezien. Iets wat vanaf nu beboet zal worden.