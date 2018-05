Eén kus en weg voor tocht van 12.400 kilometer 18 mei 2018

02u49 0

Eén kus en een tik op zijn achterwerk van zijn vrouw Mariette. Dat kreeg Roland Hurtecant (79) gisteren bij het vertrek van zijn fietstocht naar het Russische Vladivostok, vlak bij de Chinese grens. Samen met de 68-jarige Japanner Yoshio Okada kwam Roland gisteren naar het gemeentehuis van Aalter voor de officiële start van zijn fietsvakantie van maar liefst 12.400 kilometer. Ten laatste op 29 augustus moet hij aankomen in Vladivostok. "We gaan ongeveer 130 kilometer per dag fietsen en dat zowat honderd dagen", zegt Roland Hurtecant die gisteren in het gemeentehuis uitgezwaaid werd door het gemeentebestuur en heel wat vrienden. "Vanaf Moskou komt er ook nog een Duitse fietser bij. Hier heb ik echt jaren van gedroomd." (JSA)