Een babyborrel bij de start van het nieuwe jaar: zo vierden ze in Aalter (en Knesselare) Joeri Seymortier

01 januari 2019

11u25 0 Aalter Aalter en Knesselare zijn vanaf nu de nieuwe fusiegemeente Aalter, en dat werd op nieuwjaarsnacht uitgebreid gevierd.

Een kleine duizend Aalternaren zakten af naar de Markt voor het fusiefeest. Het werd een geslaagde babyborrel met twee uur gratis drankjes, een optreden van Sergio en een vuurwerk dat een kwartier de lucht kleurde. Het was minister en titelvoerend burgemeester Pieter De Crem die samen met Sergio op de kiosk mocht aftellen naar het nieuwe jaar. “Ik gebruik niet vaak het woord historisch, maar dit is echt wel een historische dag”, zegt Pieter De Crem (CD&V). “De geboorte van een nieuwe gemeente! Ik ben blij dat er zoveel mensen komen meevieren. En ik ben ook blij dat er zoveel rood en wit in het vuurwerk zat”, zegt De Crem met een vette knipoog naar de Aalterse kleuren.