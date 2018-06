Eddy Planckaert trekt startstreep BinckBank Tour 06 juni 2018

02u52 0 Aalter Oud-wielrenner Eddy Planckaert heeft gisteren aan het gemeentehuis van Aalter de startstreep getrokken voor de BinckBank Tour die daar op 15 augustus start.

De Binckbank Tour is de opvolger van de Enecotour en moet op de feestdag, woensdag 15 augustus, een volksfeest worden in Aalter. Eddy Planckaert is ambassadeur en kwam gisteren samen met titelvoerend burgemeester Pieter De Crem en schepen van evenementen Dirk De Smul (CD&V)de startstreep trekken aan het gemeentehuis van Aalter. "Voor mij is het hier in Aalter altijd een beetje thuis komen", zegt Eddy Planckaert. "Ik ben afkomstig uit Nevele, maar heb ook tien jaar in Poeke gewoond. Ik ken hier dus alle geheime hoekjes. Heel Vlaanderen ademt echt koers uit, maar Aalter in het bijzonder. In het verleden zijn dergelijke evenementen hier altijd al echte volksfeesten geweest. Dat zal op 15 augustus niet anders zijn."





Schepen Dirk De Smul en zijn team zijn volop met de voorbereidingen bezig. "Woensdag 15 augustus is een feestdag, dus niemand heeft een reden om niet te komen", zegt De Smul. "De rit van Aalter naar Antwerpen zal om 12.30 uur starten, maar daarvoor is er al de voorstelling van de renners. Na een plaatselijke ronde door Aalter van zowat 14 kilometer, passeren de renners nog eens aan het gemeentehuis, om dan via Ursel hun weg verder te zetten", zegt schepen De Smul nog.





(JSA)