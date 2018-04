Duo ParticipAalter op lijst Groen 26 april 2018

02u48 0 Aalter Jesse De Meulenaere en Robbe Demey, de twee jongeren uit Aalter die zich achter het project ParticipAalter scharen, staan op 14 oktober op de lijst van Groen.

Jesse is 22 en student journalistiek. In zijn vrije tijd is hij fotograaf, dj en vrijwilliger bij jeugdcentrum Kadans. Ook Robbe is 22. Hij studeert Digital Arts and Entertainment en is vrijwilliger bij Kadans, het Jeugd Rode Kruis Aalter, Schaak Kring Rapid Aalter en CodeFever. Met ParticipAalter sloegen de twee er vorig jaar in de gemeente te laten beslissen de gemeenteraad rechtstreeks via geluid te laten uitzenden op de gemeentelijke website.





Transparantie

"Samen willen we werk maken van verregaande transparantie", zegt het jonge duo. "We willen dat de inwoners van Aalter goed op de hoogte zijn van wat gebeurt op het politieke toneel. De inwoners moeten ook gehoord worden bij belangrijke beslissingen en moeten die beslissingen mee kunnen beïnvloeden. Eens om de zes jaar gaan stemmen en dan alles uit handen geven, is niet meer van deze tijd", aldus De Meulenaere en Demey. (JSA)