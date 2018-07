Duivels lokten 17.250 supporters 16 juli 2018

Het populairste grote scherm van het afgelopen WK voetbal in het Meetjesland, stond in Aalter. Daar organiseerde Peetjes Droom elke wedstrijd van de Rode Duivels een uitzending op de koer van het Emmaüsinstituut. In totaal kwamen 17.250 supporters langs in de loop van de zeven voetbalfeestjes. Hoeveel de organisatie binnengehaald heeft voor het goede doel, moet de komende dagen nog becijferd worden. Peetjes Droom is de organisatie van oud-voetballer Peter De Poorter die zo geld inzamelt voor een kunstgrasveld op de voetbalterreinen van Aalter. De gemeente Aalter springt mee op de kar, en wil zelf een kunstgrasveld op het A-terrein aanleggen. Met het geld van Peetjes Droom zal het B-terrein dan later onder handen genomen worden.





